Агроновости

15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

Япония объявила очередной тендер на закупку пшеницы

Минсельхоз Японии объявил о проведении очередного тендера на импорт 162,78 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.

Согласно условиям тендера, 106,78 тыс. тонн американской зерновой и 56 тыс. тонн канадской продукции должны быть поставлены импортеру в период с 21 февраля по 20 марта т.г.

Закрытие тендера запланировано на 12 января.

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