Япония объявила очередной тендер на закупку пшеницы
Минсельхоз Японии объявил о проведении очередного тендера на импорт 162,78 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.
Согласно условиям тендера, 106,78 тыс. тонн американской зерновой и 56 тыс. тонн канадской продукции должны быть поставлены импортеру в период с 21 февраля по 20 марта т.г.
Закрытие тендера запланировано на 12 января.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстанская сельхозпродукция является дефицитом в Китае – посол КНР
17:54
-
Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала 23,1 млн. тонн зерна
13:06
-
За первые 3 месяца 2016/17 МГ США увеличили экспорт кукурузы на 10%
11:46
-
Иордания отменила тендер на закупку пшеницы
09:54
-
Тайвань уточнил сроки поставки и цену закупленной на тендере кукурузы
Вчера, 16:30
-
В первой половине 2016/17 МГ Россия удвоила экспорт зерна в страны АСЕАН
Вчера, 14:10
-
В ноябре Франция существенно сократила экспорт кукурузы и ячменя
Вчера, 13:45
-
С 23 декабря по 5 января морпорты России отгрузили 985 тыс. тонн зерна
Вчера, 13:20