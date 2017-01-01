В Казахстане в 2016 году цены на сельхозпродукцию выросли на 7,5%
В Казахстане в прошедшем году цены производителей на продукцию сельского хозяйства повысились на 7,5%. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
Отмечается, что в 2016 г. цены на продукцию растениеводства выросли на 6,1%, животноводства – на 9,4%.
В частности, за прошедший год гречиха подорожала на 26,5%, пшеница – на 8,3%, рожь – на 6,2%, ячмень – на 4,7%, просо – на 2,6%, овес – на 2,1%, кукуруза – на 0,9%, при этом цена на рис снизились на 13,5%.
Также мясо птицы подорожало на 12,7%, свиней – на 7,6%, КРС – на 5,8%, лошадей – на 1,9%, овец – на 1,8%. Цены на яйца повысились на 19%, молоко сырое – на 10,4%.
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