Инфляция в Беларуси за 2016 год составила 10,6%
Инфляция в Беларуси за декабрь 2016 г. составила 0,5%, за год потребительские цены выросли на 10,6%. Об этом сообщила пресс-служба Национального статистического комитета РБ.
По данным Белстата, цены на продовольственные товары в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 1%. За год рост цен на данную группу товаров составил 10,4%.
Непродовольственные товары за декабрь подешевели на 0,6%, за год - подорожали на 6,8%.
Цены и тарифы на платные услуги за декабрь выросли на 1,1%, за год - на 17,6%.
Напомним, что, согласно прогнозу социально-экономического развития на 2016 г., инфляция по итогам года не должна была превысить 12%.
Инфляция в Беларуси за 2015 г. составила прогнозные 12%.
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