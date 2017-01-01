Правительство Азербайджана прогнозирует в 2017 году рост производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1%
Правительство Азербайджана прогнозирует в т.г. увеличение производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1%. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства 10 января сообщило агентство «Интерфакс-Азербайджан».
«Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2017 г. прогнозируется на уровне 768,1 тыс. тонн против 760,5 тыс. тонн в 2016 г.», – говорится в сообщении.
Кроме того, прогноз на 2018 г. составляет 775,8 тыс. тонн, на 2019 г. – 783,6 тыс. тонн, на 2020 г. – 790 тыс. тонн.
Согласно оценкам правительства, производство муки в Азербайджане в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличится на 2,6% – до 1,58 млн. тонн. Объем производства муки в 2018 г. ожидается на уровне 1,62 млн. тонн, в 2019 г. – 1,652 млн. тонн, в 2020 г. – 1,685 млн.
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