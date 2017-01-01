Казахстанская сельхозпродукция является дефицитом в Китае – посол КНР
В Китае казахстанская сельскохозяйственная продукция пользуется большим спросом и является дефицитом. Об этом заявил посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй, сообщило 10 января ИА «Казинформ».
«Китай заинтересован в импорте органической сельскохозяйственной продукции из Казахстана. Казахстанские продукты питания - пшеница, мука, мед, растительное масло, особенно мясо, пользуются очень хорошей репутацией и большим спросом в Китае, это большой дефицит», – сказал он.
По словам дипломата, на сегодняшний день ведется работа по снятию таможенных и других барьеров для импорта казахстанской продукции в Китай.
Напомним, за последний год объем экспорта казахстанской пшеницы в Китай вырос в 4 раза.
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