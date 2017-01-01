Агроновости

17:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Казахстанская сельхозпродукция является дефицитом в Китае – посол КНР

В Китае казахстанская сельскохозяйственная продукция пользуется большим спросом и является дефицитом. Об этом заявил посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй, сообщило 10 января ИА «Казинформ».

«Китай заинтересован в импорте органической сельскохозяйственной продукции из Казахстана. Казахстанские продукты питания - пшеница, мука, мед, растительное масло, особенно мясо, пользуются очень хорошей репутацией и большим спросом в Китае, это большой дефицит», – сказал он.

По словам дипломата, на сегодняшний день ведется работа по снятию таможенных и других барьеров для импорта казахстанской продукции в Китай.

Напомним, за последний год объем экспорта казахстанской пшеницы в Китай вырос в 4 раза.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий