В 2016/17 МГ Бразилия импортирует масимальный за последние 3 сезона объем пшеницы
Аналитики Conab повысили прогноз импорта пшеницы в Бразилию в 2016/17 МГ (август-июль) до 5,95 млн. тонн против 5,1 млн. тонн, озвученных в декабре, что более чем на 440 тыс. тонн превзойдет показатель прошлого сезона и станет максимальным результатом для страны за последние три года, сообщает Agrimoney.
Как уточняется, повышательная корректировка прогноза была сделана с учетом активизации импорта зерновой в страну в декабре 2016 г. до 713,7 тыс. тонн против 464,4 тыс. тонн за аналогичный месяц годом ранее.
Также сообщается, что ключевым экспортером пшеницы в Бразилию в августе-декабре 2016 г. была Аргентина, отгрузившая в указанном направлении 1,67 млн. тонн зерновой. Еще 1 млн. тонн пшеницы был поставлен из США.
С учетом корректировки прогноза импорта пшеницы аналитики также на 0,9 млн. тонн повысили оценку конечных запасов пшеницы в Бразилии в 2016/17 МГ - до 2,07 млн. тонн.
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