Агроновости

Вчера, 14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 173

Китай повышает пошлину на импорт сухой барды из США

Министерство торговли Китая приняло решение о повышении антидемпинговой пошлины на импорт сухой барды из США с 33,8 до 42,2-53,7%, а также антисубсидиционного тарифа на данную продукцию - с 10-10,7 до 11,2-12%, сообщает Reuters.

Повышенные тарифы вступают в силу с 12 января т.г. и будут действовать в течение 5 лет.

Как отмечает ряд экспертов, данная мера может усилить напряжение в торговых отношениях между Китаем и США.

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