В 2016 году объем перевозки хлебных грузов на сети РЖД возрос на 4,4%
В 2016 г. объем перевозок хлебных грузов во всех направлениях на сети РЖД возрос на 4,4% в сравнении с показателем годом ранее – с 22,855 млн. до 23,854 млн. тонн. Об этом говорится в информационно-аналитических материалах, обнародованных компанией.
Как уточняется, более половины из указанных отгрузок составили внутренние перевозки, которые по итогам года возросли на 6% - до 12,95 млн. тонн. Также в 2016 г. отмечен рост перевозок импортированного зерна на 69,7% – до 1,03 млн. тонн и транзита – на 2%, до 597,5 тыс. тонн.
В то же время объемы перевозок хлебных грузов на экспорт в 2016 г. сократились на 1,8% – до 9,27 млн. тонн.
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