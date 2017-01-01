Агроновости

Вчера, 16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 144

Рост ВВП Казахстана по итогам 2016 года составил 1%

ВВП Казахстана в 2016 г., по предварительным данным, вырос на 1%. Об этом 10 января сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, сообщило агентство Интерфакс-Казахстан.

«Это прогнозная оценка 2016 г. Есть улучшения по строительству, по транспорту. Это те отрасли, которые дали значительный вклад в ВВП, который был больше 1% и, соответственно, подтянул весь показатель ВВП», - сказал он.

По словам министра, существенных оснований для изменения прогноза роста ВВП Казахстана более чем на 1,9% в 2017 г. нет.

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