В 2017/18 МГ Индия может существенно нарастить производство семян рапса
Согласно прогнозам аналитиков Oil World, в 2017/18 МГ урожай рапса в Индии может достигнуть 6,6 млн. тонн, что на 1 млн. тонн превысит показатель по итогам текущего МГ и станет максимальным показателем для страны за последние 3 сезона.
Как уточняется, достижению такого результата будет способствовать повышение урожайности культуры, а также расширение посевных площадей - по предварительной оценке, до 7 млн. га (+11% в год).
Рост валового сбора рапса даст возможность увеличить объемы его внутренней переработки - на 1 млн. тонн в год, до 6 млн. тонн, что позволит нарастить производство рапсового масла (на 0,4 млн. тонн) и сократить зависимость страны от импорта данной продукции.
Кроме того, в случае роста переработки масличной производство рапсового шрота в Индии начнет увеличиваться с марта-апреля 2017 г., что позволит стране активизировать поставки продукции на внешние рынки, которые в 2016 г. составили лишь 195 тыс. тонн (29% от показателя 2015 г.).
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