Объемы мировой торговли подсолнечным маслом растут
Согласно данным экспертов Oil World, в I квартале 2016/17 МГ объем мирового экспорта подсолнечного масла составил 2,65 млн. тонн против 2,25 млн. тонн за аналогичный период предыдущего сезона, что несколько компенсировало снижение предложения соевого, рапсового и пальмового масел.
В частности, Украина за отчетный период экспортировала 1,53 (1,3) млн. тонн подсолнечного масла, Россия – 0,55 (0,42) млн. тонн. Поставки из Аргентины сохранились на уровне прошлого года – 0,08 млн. тонн.
Эксперты также ожидают дальнейшего роста объемов мировой торговли данной продукцией, главным образом за счет роста отгрузок из России и Украины. Как ожидается, в январе-сентябре 2017 г. объем мирового экспорта подсолнечного масла достигнет рекордных 6,82 (6,19) млн. тонн.
Таким образом, по итогам 2016/17 МГ отгрузки продукта могут возрасти на 12% в год - до 9,5 млн. тонн. Стоит также отметить, что в настоящее время мировые цены на подсолнечное масло ниже, чем на соевое и рапсовое, и лишь незначительно выше, чем на пальмовое. При этом эксперты прогнозируют сохранение ценовой привлекательности данной продукции в ближайшие месяцы.
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