Агроновости

Вчера, 14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 304

Экспорт украинского зерна растет рекордными темпами

Согласно данным мониторинга ИА «АПК-Информ», несмотря на период новогодних праздников, с 24 декабря по 6 января зерновые из Украины экспортировались рекордными темпами. Так, за указанный период объем экспортной перевалки только трех основных зерновых культур из Украины составил 1,5 млн. тонн, в т.ч. пшеницы – 491 тыс. тонн, кукурузы – 968 тыс. тонн, ячменя - 32 тыс. тонн.

В целом, согласно оперативным данным, в июле-декабре текущего сезона экспорт зерновых из Украины превысил 22 млн. тонн, что на 1% больше прошлогоднего показателя (21,8 млн. тонн). Данный объем составляет 58% экспортного потенциала зернового рынка Украины, который прогнозируется аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне 38,1 млн. тонн. В том числе экспортный потенциал рынка пшеницы оценивается в 15 млн. тонн, ячменя – 5 млн. тонн и кукурузы – 17,3 млн. тонн.

Более детально обсудить перспективы экспорта украинского зерна, а также наладить контакты с трейдерами вы сможете, посетив международную конференцию в г. Дубай Middle East Grain Congress (25 февраля 2017 г.).

Место проведения - Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek.

Для этого вам необходимо лишь заполнить заявку на сайте http://www.apk-inform.com/ru/conferences/grain2017/form

Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА «АПК-Информ»:

+380964102934, +380 562 321595 (доб. 111) – Элеонора Ширяева

conference@apk-inform.com

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