Япония законтрактовала очередную партию пшеницы
По сообщениям операторов рынка, в рамках тендера, проведенного по схеме SBS, Япония закупила 28,22 тыс. тонн фуражной пшеницы произвольного происхождения с поставкой до 10 марта т.г.
Также было объявлено о проведении следующего тендера на импорт 120 тыс. тонн фуражной пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой также до 10 марта 2017 г.
Закрытие тендера состоится 18 января.
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