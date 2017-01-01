Агроновости

Вчера, 16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 166

Евросоюз будет содействовать развитию сельского хозяйства Азербайджана

Представительство Европейского союза в Азербайджане объявило о приеме заявок в связи с инициативами по развитию сельских территорий страны для выделения грантов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕС сообщил 11 января портал Sputnik.

Отмечается, что основная цель «Инициативы развития рыночной экономики и занятости в сельских районах Азербайджана» заключается, в частности, в содействии экономическому возрождению страны.

Согласно сообщению, прием обращений продлится до 21 февраля 2017 г. Заявки могут быть поданы мелкими аграриями, субъектами сельскохозяйственной ценностной цепочки, сельскими группами и ассоциациями, малыми и средними предприятиями, действующими в аграрной и туристической сферах, муниципалитетами и мелкими производителями, занимающимися изделиями ручной работы.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий