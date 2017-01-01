Евросоюз будет содействовать развитию сельского хозяйства Азербайджана
Представительство Европейского союза в Азербайджане объявило о приеме заявок в связи с инициативами по развитию сельских территорий страны для выделения грантов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕС сообщил 11 января портал Sputnik.
Отмечается, что основная цель «Инициативы развития рыночной экономики и занятости в сельских районах Азербайджана» заключается, в частности, в содействии экономическому возрождению страны.
Согласно сообщению, прием обращений продлится до 21 февраля 2017 г. Заявки могут быть поданы мелкими аграриями, субъектами сельскохозяйственной ценностной цепочки, сельскими группами и ассоциациями, малыми и средними предприятиями, действующими в аграрной и туристической сферах, муниципалитетами и мелкими производителями, занимающимися изделиями ручной работы.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
ALFA Smart Agro в 2017 году запустит новую программу кредитования украинских аграриев
27 декабря 2016, 11:45
-
В Казахстане ставка кредитования весенне-полевых работ с 2017 года будет снижена до 3% годовых
26 декабря 2016, 12:02
-
На установку 78 мобильных пунктов весового контроля предусмотрено 117 млн. грн. – Мининфраструктуры
2 декабря 2016, 17:50
-
Правительство Азербайджана в 2016 году выделило аграриям 73,5 млн. манатов
2 ноября 2016, 14:25
-
В Казахстане запущен новый способ кредитования сельхозтехники
31 октября 2016, 10:37
-
Украина: Одесский припортовый завод завершил III квартал 2016 года с убытком
25 октября 2016, 14:55
-
Объем премий на рынке агрострахования Украины в 2016 году вырос на 46,3% – IFC
19 октября 2016, 11:29
-
Российские производители удобрений просят ограничить рост тарифов на перевозки продукции
14 октября 2016, 14:35
-
Президент Украины подписал закон о ратификации соглашения с ЕИБ для финансирования аграриев
12 октября 2016, 14:15
-
IFC запустила в трех областях Украины программу страхования посевов озимой пшеницы
6 сентября 2016, 17:16