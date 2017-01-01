Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2017 году на уровне 2,2%
Всемирный банк в условиях стабилизации цен на биржевые товары и сокращения экономических дисбалансов прогнозирует рост экономики Казахстана на 2017 г. на уровне 2,2%. Об этом говорится в ежегодном докладе банка «Глобальные экономические перспективы», сообщило 11 января агентство Kapital.kz.
Также, согласно прогнозу, ВВП Казахстана в 2018 г. вырастет на 3,7%, в 2019 г. - на 4%.
Напомним, рост ВВП Казахстана по итогам 2016 г. составил 1%.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Рост ВВП Казахстана по итогам 2016 года составил 1%
Вчера, 16:02
-
В Казахстане в 2016 году цены на сельхозпродукцию выросли на 7,5%
10 января, 16:18
-
Казахстан: «Астык Транс» на 10% снижает стоимость предоставления зерновозов
10 января, 12:34
-
«Казахстан Темир Жолы» снизил тариф для транзита из Кыргызстана в Россию в 2,83 раза
10 января, 09:23
-
Нацбанк Казахстана сохранил учетную ставку на уровне 12%
9 января, 16:00
-
Казахстан: в ЮКО выпуск сельхозпродукции увеличен на 3%
4 января, 16:30
-
В Казахстане выросла цена на крупы, яйца, хлеб, мясо птицы и сахар
27 декабря 2016, 12:45
-
В Казахстане ставка кредитования весенне-полевых работ с 2017 года будет снижена до 3% годовых
26 декабря 2016, 12:02
-
Казахстан: Продкорпорация повысила закупочные цены на пшеницу, ячмень, подсолнечник, лен и рапс
21 декабря 2016, 17:06
-
В Казахстане объем валовой сельхозпродукции за 11 месяцев составил 3,4 трлн. тенге
20 декабря 2016, 10:26