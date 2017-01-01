Агроновости

Вчера, 17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 155

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2017 году на уровне 2,2%

Всемирный банк в условиях стабилизации цен на биржевые товары и сокращения экономических дисбалансов прогнозирует рост экономики Казахстана на 2017 г. на уровне 2,2%. Об этом говорится в ежегодном докладе банка «Глобальные экономические перспективы», сообщило 11 января агентство Kapital.kz.

Также, согласно прогнозу, ВВП Казахстана в 2018 г. вырастет на 3,7%, в 2019 г. - на 4%.

Напомним, рост ВВП Казахстана по итогам 2016 г. составил 1%.

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