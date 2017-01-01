Агроновости

Вчера, 14:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 196

Беларусь ввела запрет на ввоз мяса птицы из некоторых регионов Польши и Дании

Беларусь с 12 января временно ограничила ввоз мяса птицы из воеводств Свентокшиское и Опольское Польши, а также с 11 января из регионов Зеландия, Северная Ютландия, Ховедстаден, Центральная Ютландия и Южная Дания Королевства Дании из-за зарегистрированных случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ.

Отмечается, что запрет распространяется на ввоз в республику из указанных регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из данных регионов вышеуказанных товаров.

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