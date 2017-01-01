Агроновости

Вчера, 14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 180

Япония закупила мукомольную пшеницу

По сообщениям операторов рынка, в рамках очередного регулярного тендера минсельхоз Японии закупил 162,78 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.

В частности, 106,78 тыс. тонн пшеницы разных сортов законтрактованы в США и еще 56 тыс. тонн западной краснозерной пшеницы с содержанием протеина 13,5% - в Канаде.

Все зерно должно быть поставлено импортеру в период с 21 февраля по 20 марта т.г.

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