Япония закупила мукомольную пшеницу
По сообщениям операторов рынка, в рамках очередного регулярного тендера минсельхоз Японии закупил 162,78 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.
В частности, 106,78 тыс. тонн пшеницы разных сортов законтрактованы в США и еще 56 тыс. тонн западной краснозерной пшеницы с содержанием протеина 13,5% - в Канаде.
Все зерно должно быть поставлено импортеру в период с 21 февраля по 20 марта т.г.
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