Агроновости

Вчера, 15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 167

В декабре Малайзия сократила экспорт пальмового масла

Согласно данным аналитиков Oil World, в декабре 2016 г. отгрузки пальмового масла из Малайзии составили 1,27 млн. тонн, что на 0,1 млн. тонн ниже результата предыдущего месяца и на 0,21 млн. тонн – показателя декабря 2015 г.

В частности, поставки малазийского масла в страны Азии снизились до 824 тыс. тонн против 844 тыс. тонн в декабре 2015 г. Наиболее существенное сокращение объемов закупок было характерно для Индии – 165 (333) тыс. тонн, Японии – 41 (56) тыс. тонн и Ирана – 12 (27) тыс. тонн. В то же время, отмечается рост поставок продукции в Китай – 159 (95) тыс. тонн, Южную Корею – 23 (12) тыс. тонн, Пакистан – 96 (48) тыс. тонн и Турцию – 82 (47) тыс. тонн.

Экспорт продукции в направлении ЕС снизился до 173 тыс. тонн против 266 тыс. тонн в декабре годом ранее, стран Африки – до 213 (276) тыс. тонн. Отгрузки в США сократились более чем в 2 раза – до 35 (72) тыс. тонн.

Всего, по итогам 2016 г. Малайзия экспортировала 16,05 млн. тонн пальмового масла против 17,45 млн. тонн годом ранее.

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