Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара
Украина в минувшем году поставила на внешние рынки 465,9 тыс. тонн сахара, что является рекордным показателем. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилась в 4 раза по сравнению с предыдущим годом.
В частности, в сентябре-декабре текущего МГ украинские производители экспортировали 344,1 тыс. тонн сахара. Впервые украинский сахар был поставлен на рынки Мьянмы, Шри-Ланки, Афганистана, Сомали, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Македонии, Судана, Китая.
«Открытие новых рынков сбыта для производителей произошло за счет планомерного повышения качества сахара», - говорится в сообщении.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
В сентябре-ноябре текущего МГ Украина экспортировала 213 тыс. тонн сахара
21 декабря 2016, 14:58
-
Украина в январе-ноябре экспортировала 335,2 тыс. тонн сахара
15 декабря 2016, 18:00
-
Украина получила первые заявки на поставку сахара в Китай
24 ноября 2016, 14:56
-
Украинские продовольственные компании получили первые заказы от китайских импортеров
22 ноября 2016, 12:16
-
В сентябре Украина экспортировала рекордные 40 тыс. тонн сахара
11 октября 2016, 09:37
-
Крупнейшим импортером украинского сахара в 2015/16 МГ стала Румыния – «Укрцукор»
21 сентября 2016, 13:20
-
Украина договорилась с Францией о сотрудничестве в отрасли производства сахара
26 августа 2016, 11:45
-
Прогноз экспорта сахара из Украины по итогам 2016 года составляет 250 тыс. тонн – «Укрцукор»
25 августа 2016, 15:41
-
Беларусь ограничила импорт свинины из Закарпатской области Украины
Вчера, 16:18