Агроновости

Вчера, 14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 272

Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара

Украина в минувшем году поставила на внешние рынки 465,9 тыс. тонн сахара, что является рекордным показателем. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилась в 4 раза по сравнению с предыдущим годом.

В частности, в сентябре-декабре текущего МГ украинские производители экспортировали 344,1 тыс. тонн сахара. Впервые украинский сахар был поставлен на рынки Мьянмы, Шри-Ланки, Афганистана, Сомали, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Македонии, Судана, Китая.

«Открытие новых рынков сбыта для производителей произошло за счет планомерного повышения качества сахара», - говорится в сообщении.

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