В декабре ключевые страны увеличили объемы экспорта соевого масла
Согласно данным экспертов Oil World, по итогам декабря 2016 г. отгрузки соевого масла из четырех ключевых стран-экспортеров (США, Аргентина, Бразилия, Парагвай) возросли до 758 тыс. тонн против 672 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее.
Основную часть указанного объема отгрузила Аргентина – 540 (313) тыс. тонн. В то же время, экспорт из Бразилии сократился до 74 (175) тыс. тонн, из США – до 110 (146) тыс. тонн, из Парагвая – до 34 (38) тыс. тонн.
Главными импортерами продукции в указанном месяце оставались страны Азии, нарастившие закупки до 511 (469) тыс. тонн. В частности, Бангладеш законтрактовал 84 (49) тыс. тонн соевого масла, Южная Корея – 44 (17) тыс. тонн, Малайзия – 35 (0) тыс. тонн, Китай – 23 (21) тыс. тонн.
Импорт продукции в страны ЕС составил 33 тыс. тонн, тогда как в декабре годом ранее поставки в данном направлении не велись.
В то же время, отгрузки в африканские страны сократились на 20 тыс. тонн в год - до 76 тыс. тонн. В частности, Алжир и Египет закупили в отчетном месяце соответственно 20 (26) и 22 (25) тыс. тонн соевого масла, Марокко – 2 (17) тыс. тонн.
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