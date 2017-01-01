Казахстан: Продкорпорация в 2016 году экспортировала более 190 тыс. тонн зерна
АО «НК «Продкорпорация» в 2016 г. экспортировало на внешние рынки 190,4 тыс. тонн зерна. Об этом 12 января сообщила пресс-служба корпорации.
В частности, около 83 тыс. тонн зерна было отгружено в Иран, приблизительно 73 тыс. тонн – в КНР, свыше 34 тыс. тонн – в Среднюю Азию.
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