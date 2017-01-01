Южная Корея отменила тендер на закупку кукурузы
Южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) отменила тендер на закупку 70 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения с поставкой до 5 мая т.г.
Как уточняется, причиной отмены тендера послужили слишком высокие цены, заявленные участниками. Так, минимальную цену предложения озвучила компания Cargill - $189,95 за тонну C&F.
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