Экспортные цены на казахстанские товары в январе-ноябре 2016 года выросли на 13,7%
В Казахстане в январе-ноябре 2016 г. цены на экспортируемые товары повысились на 13,7%, импортируемые – на 15,3%. Об этом со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК сообщило 12 января ИА «Казах-Зерно».
В частности, за отчетный период цены экспортных поставок повысились на зерно – на 15,2%, хлопок – на 49,5%, шерсть – на 11,4%.
Кроме того, из импортируемой продукции мясо птицы подорожало на 17,7%, сахар – на 13%, маргарин – на 10%, молочная продукция – на 7,3%.
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