В Армении в декабре цены на продовольственные товары выросли на 3,1%
В Армении цены на продовольственные товары в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем выросли на 3,1%. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной статслужбы сообщило 12 января агентство АРКА.
В частности, средние цены на яйца в декабре по сравнению с аналогичным месяцем 2015 г. выросли на 6,8%, а по сравнению с предыдущим месяцем – снизились на 0,5%.
Также в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем был зафиксирован рост цен на мясопродукты, животные и растительные жиры - на 0,1%, сахар – на 0,2%, а цены на молочную продукцию остались неизменными.
Согласно сообщению, потребительские цены в Армении в декабре 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. снизились на 1,1%, а по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,1%.
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