Агроновости

Вчера, 15:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 159

За 11 месяцев 2016 года объем экспорта российских удобрений превысил 27 млн. тонн - ФТС

В январе-ноябре т.г. Россия экспортировала 27,84 млн. тонн основных видов минеральных удобрений на общую сумму $5,96 млрд. Об этом 13 января сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

Из указанного объема 11,41 млн. тонн (на $1,95 млрд.) составили азотные удобрения, 8,09 млн. тонн (на $1,62 млрд.) – калийные, 8,34 млн. тонн (на $2,39 млрд.) – смешанные.

Также в таможенном ведомстве отметили, что объем импорта средств защиты растений в Россию по итогам отчетного периода составил 170,4 тыс. тонн (на $684,8 млн.).

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