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Вчера, 14:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 178

Развитие агрохимической промышленности Казахстана под угрозой

Введение с 2017 г. принципа равного субсидирования минеральных удобрений казахстанского и зарубежного производства ставит под угрозу развитие агрохимической промышленности республики. Об этом шла речь на заседания Комитета по аграрным вопросам Мажилиса, сообщила пресс-служба Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

По словам исполнительного директора Ассоциации казахстанских производителей средств защиты растений Бориса Цоктоева, с 2010 г. в Казахстане производство пестицидов увеличилось в 9,5 раза - с 0,9 тыс. до 8,6 тыс. тонн в 2016 г., что составляет 55% от текущей потребности РК в пестицидах. При этом номенклатура выпускаемых препаратов выросла в 14,5 раза - с 4 до 58 наименований.

Так, казахстанское содержание в среднем выросло с 6 до 53%, при этом себестоимость отечественных препаратов по сравнению с импортными снизилась на 48%.

Отмечается, что в ближайшие годы производители пестицидов планируют увеличить казахстанское содержание до 75% с последующим полным импортозамещением, а также выйти на экспортные рынки России и Украины. Однако решение данных задач невозможно без господдержки.

«Поэтому мы просим внести изменения в текст госпрограммы развития АПК на 2017-2021 гг. об установлении норм субсидий минеральных удобрений и пестицидов – с формулировки «вне зависимости от страны происхождения», на формулировку «отечественного производства в приоритетном порядке», - сказал Б.Цоктоев.

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