Агроновости

Вчера, 15:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 168

USDA снизило прогноз мирового производства и запасов сои в 2016/17 МГ

Согласно обновленному отчету аналитиков USDA, объем мирового урожая соевых бобов в 2016/17 МГ составит 337,85 млн. тонн, что на 0,15 млн. тонн ниже декабрьской оценки экспертов, но по-прежнему на 24,35 млн. тонн превышает показатель прошлого сезона и является максимальным за всю историю.

Понижательная корректировка затронула США – до 117,2 (118,7; 106,86) млн. тонн. В то же время данный показатель был повышен для Бразилии – до 104 (102; 96,5) млн. тонн и Китая – 12,9 (12,5; 11,79) млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта соевых бобов в сезоне-2016/17 МГ был повышен до 139,9 (139,25; 132,18) млн. тонн. Оценка была пересмотрена за счет Бразилии – до 59,5 (58,4; 54,38) млн. тонн.

Прогноз конечных запасов масличной мире в текущем сезоне был понижен до 82,32 (82,85; 77,19) млн. тонн, в т.ч. для Аргентины – до 31,8 (32; 31,95) млн. тонн и США – до 11,44 (13,08; 5,35) млн. тонн. В то же время данный показатель был повышен для Бразилии до 19,38 (18,48; 18,63) млн. тонн, а также Китая – до 14,86 (14,46; 16,91) млн. тонн.

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