Агроновости

Вчера, 16:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 168

Официальные оценки производства пшеницы в Индии не соответствуют реальным данным - эксперт

Наблюдающееся в текущем сезоне увеличение объемов импорта в Индию свидетельствует о несоответствии официальной статистики производства зерновой в стране и реальных данных. Такое мнение в интервью АПК-Информ высказал главный экономист FAO Абдолреза Абассиан.

В частности, эксперт отметил, что, по официальной информации, урожай пшеницы в стране составил порядка 96 млн. тонн, что является достаточно высоким показателем.

«Но в стране нет государственного контроля запасов, что делает общие объемы предложения недостоверными. В частности, по данным независимых аналитиков, запасы пшеницы в стране ближе к минимальному уровню для данного времени года. Это буквально обозначает «раздувание» официальных цифр производства от 2 до 10 млн. тонн», - пояснил А.Абассиан.

«Данная ситуация беспрецедентна для этой страны, поскольку всегда считалось, что Индия честна в своей статистике. Что и почему там происходит сейчас, понять сложно. Единственное могу сказать, что что-то происходит со спросом», - добавил эксперт.

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