Официальные оценки производства пшеницы в Индии не соответствуют реальным данным - эксперт
Наблюдающееся в текущем сезоне увеличение объемов импорта в Индию свидетельствует о несоответствии официальной статистики производства зерновой в стране и реальных данных. Такое мнение в интервью АПК-Информ высказал главный экономист FAO Абдолреза Абассиан.
В частности, эксперт отметил, что, по официальной информации, урожай пшеницы в стране составил порядка 96 млн. тонн, что является достаточно высоким показателем.
«Но в стране нет государственного контроля запасов, что делает общие объемы предложения недостоверными. В частности, по данным независимых аналитиков, запасы пшеницы в стране ближе к минимальному уровню для данного времени года. Это буквально обозначает «раздувание» официальных цифр производства от 2 до 10 млн. тонн», - пояснил А.Абассиан.
«Данная ситуация беспрецедентна для этой страны, поскольку всегда считалось, что Индия честна в своей статистике. Что и почему там происходит сейчас, понять сложно. Единственное могу сказать, что что-то происходит со спросом», - добавил эксперт.
Полную версию интервью с А.Абассианом читайте в ежемесячном издании «АПК-Информ: ИТОГИ», а также на нашем сайте.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Валовой сбор пшеницы в Пакистане четвертый год подряд превысил уровень потребления
Вчера, 17:50
-
USDA незначительно снизило прогноз мирового производства кукурузы в 2016/17 МГ
Вчера, 13:22
-
Прогноз мирового производства пшеницы в 2016/17 МГ повышен – USDA
Вчера, 12:50
-
Общий объем производства зерна странами СНГ составит 189 млн. тонн – FAO
4 января, 09:10
-
В 2016/17 МГ Индонезия увеличит производство кукурузы
27 декабря 2016, 11:06
-
За 11 месяцев т.г. производство подсолнечного масла в РФ возросло на 10,7% - Росстат
15 декабря 2016, 16:50
-
USDA повышен прогноз мирового производства кукурузы в 2016/17 МГ
12 декабря 2016, 13:21
-
Прогноз мирового производства пшеницы в 2016/17 МГ существенно повышен – USDA
12 декабря 2016, 12:17
-
Производство зерновых в Китае в 2016/17 МГ снизилось на 0,8%
8 декабря 2016, 13:20
-
Китай: прогноз потребления кукурузы в 2016/17 МГ понижен
8 декабря 2016, 11:44