ЕС: оценка объемов переработки семян подсолнечника повышена
В своем обновленном отчете аналитики Oil World повысили прогноз объемов переработки семян подсолнечника в 2016/17 МГ для стран ЕС - до 7,4 млн. тонн против 7,3 млн. тонн, озвученных в декабре, и 6,8 млн. тонн в прошлом сезоне.
Как уточняется, корректировка была осуществлена с учетом активизации импорта масличной из Украины, России, Молдовы и Сербии в октябре-декабре 2016 г.
В то же время, для Турции данный показатель был снижен до 1,75 (1,9; 1,63) млн. тонн вследствие изменения импортных тарифов, которые в большей мере стимулируют к наращиванию закупок подсолнечного масла, чем маслосемян.
Стоит отметить, что, по прогнозам экспертов, в январе-марте 2017 г. объем мировой переработки семян подсолнечника составит 11,2 млн. тонн, что на 13% превзойдет уровень аналогичного периода годом ранее и приведет к рекордному предложению подсолнечного масла и шрота на мировом рынке.
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