На «Беларуськалии» в мае т.г. планируют запустить установку по охлаждению концентрата
На ОАО «Беларуськалий» в мае 2017 г. планируется запустить в эксплуатацию вторую установку по охлаждению мелкокристаллического концентрата, которая исключит простои при загрузке. Об этом 13 января сообщила пресс-служба компании.
«В декабре 2016 г. начались работы по реализации объекта УКС «Установка системы охлаждения мелкокристаллического калий-хлора перед погрузкой в железнодорожные вагоны. Вторая очередь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация данного проекта позволит исключить простои при загрузке концентрата со склада в железнодорожные вагоны из-за превышения температуры.
Напомним, Беларусь в 2017 г. планирует экспортировать порядка 10 млн. тонн хлоркалия.
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