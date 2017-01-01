Агроновости

Вчера, 17:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 144

На «Беларуськалии» в мае т.г. планируют запустить установку по охлаждению концентрата

На ОАО «Беларуськалий» в мае 2017 г. планируется запустить в эксплуатацию вторую установку по охлаждению мелкокристаллического концентрата, которая исключит простои при загрузке. Об этом 13 января сообщила пресс-служба компании.

«В декабре 2016 г. начались работы по реализации объекта УКС «Установка системы охлаждения мелкокристаллического калий-хлора перед погрузкой в железнодорожные вагоны. Вторая очередь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация данного проекта позволит исключить простои при загрузке концентрата со склада в железнодорожные вагоны из-за превышения температуры.

Напомним, Беларусь в 2017 г. планирует экспортировать порядка 10 млн. тонн хлоркалия.

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