Валовой сбор пшеницы в Пакистане четвертый год подряд превысил уровень потребления
Согласно заявлению министерства продовольственной безопасности Пакистана, в 2016 г. валовой сбор пшеницы в стране составил 25,63 млн. тонн, что превышает внутреннее потребление зерновой, оценивающееся в 25 млн. тонн, сообщает APP.
Стоит отметить, что тенденция преобладания производства пшеницы над ее потреблением сохраняется в Пакистане уже в течение четырех лет. При этом правительство страны контролирует данную ситуацию, в частности, путем повышения импортной пошлины на зерновую, а также создания условий для экспорта излишков продукции.
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