Агроновости

Вчера, 17:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 148

Тунис закупил пшеницу

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Тунис закупил, как и планировалось, 100 тыс. тонн твердой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в феврале-апреле 2017 г.

Как уточняется, 50 тыс. тонн зерновой были закуплены у компании Casillo по цене $273,96 за тонну C&F, еще 50 тыс. тонн – у оператора Glencore по цене $274,29 за тонну C&F.

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