Тайвань объявил тендер на импорт пшеницы
По сообщениям операторов рынка, Тайвань проведет тендер на закупку 93 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США.
Сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не оглашаются.
Напомним, что на предыдущем тендере страна закупила 85,33 тыс. тонн мукомольной пшеницы у компаний ADM и Columbi Grain по цене $187,4-259,83 за тонну FOB.
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