Агроновости

Вчера, 18:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 143

Тайвань объявил тендер на импорт пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Тайвань проведет тендер на закупку 93 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США.

Сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не оглашаются.

Напомним, что на предыдущем тендере страна закупила 85,33 тыс. тонн мукомольной пшеницы у компаний ADM и Columbi Grain по цене $187,4-259,83 за тонну FOB.

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