Ставки фрахта на перевозку зерна из украинских морпортов снизились

Вчера, 16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 204

В период со 2 по 16 января т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море», как и на крупнотоннажные балкера, в украинских портах снизились.

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