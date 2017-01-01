Агроновости

Вчера, 16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 204

Ставки фрахта на перевозку зерна из украинских морпортов снизились

В период со 2 по 16 января т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море», как и на крупнотоннажные балкера, в украинских портах снизились.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи