Агроновости

Вчера, 16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 232

Иордания планирует закупку пшеницы и ячменя

По информации операторов рынка, Иордания объявила тендер на закупку 100 тыс. тонн твердой мукомольной пшеницы произвольного происхождения, закрытие которого состоится 18 января. Сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не оглашаются.

Кроме того, было объявлено о проведении тендера на импорт 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 января.

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