Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем подсолнечного масла
Украина в прошедшем году поставила на внешние рынки 4,8 млн. тонн подсолнечного масла, что на 23% превышает результат 2015 г. и является рекордным показателем. Об этом 16 января сообщила пресс-служба объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров «Укролияпром».
Отмечается, что в денежном выражении экспорт данной продукции составил $4,8 млрд. против $4,2 млрд. годом ранее.
Согласно сообщению, удельный вес экспорта масложировой продукции в общем объеме поставок товаров из Украины составляет 13%, в экспорте сельхозпродукции - 30%, а в экспорте продуктов питания - 70%.
Напомним, что в 2016 г. украинские аграрии собрали рекордный урожай семян подсолнечника – 13,6 млн. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Снижение объемов переработки сои в Украине в 2016/17 МГ увеличит ее экспорт – ИА «АПК-Информ»
13 января, 10:26
-
В ноябре 2016 года из Украины был экспортирован рекордный объем подсолнечного масла
30 декабря 2016, 09:26
-
В ноябре Украина экспортировала рекордный месячный объем семян подсолнечника за последние 6 лет
21 декабря 2016, 14:26
-
В первые месяцы 2016/17 МГ Украина существенно увеличила импорт пальмового масла
20 декабря 2016, 17:38
-
В портах Украины дешевеет соевый шрот
14 декабря 2016, 16:34
-
За первые 3 месяца 2016/17 МГ Украина существенно увеличила экспорт высокоолеинового подсолнечного масла
12 декабря 2016, 15:13
-
Госпродпотребслужба не допустила ввоза на территорию Украины 110 тыс. тонн зараженной сои из США
6 декабря 2016, 10:10