Агроновости

Вчера, 17:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 389

Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

Украина в прошедшем году поставила на внешние рынки 4,8 млн. тонн подсолнечного масла, что на 23% превышает результат 2015 г. и является рекордным показателем. Об этом 16 января сообщила пресс-служба объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров «Укролияпром».

Отмечается, что в денежном выражении экспорт данной продукции составил $4,8 млрд. против $4,2 млрд. годом ранее.

Согласно сообщению, удельный вес экспорта масложировой продукции в общем объеме поставок товаров из Украины составляет 13%, в экспорте сельхозпродукции - 30%, а в экспорте продуктов питания - 70%.

Напомним, что в 2016 г. украинские аграрии собрали рекордный урожай семян подсолнечника – 13,6 млн. тонн.

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