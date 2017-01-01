Россия: фрахтовые ставки на малотоннажные суда значительно снизились

Вчера, 17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 218

В период со 2 по 16 января т.г. ставки фрахта на перевозку зерновых коастерами и судами типа «река-море», а также крупнотоннажными балкерами в российских морских портах Азовского моря значительно снизились.

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