Агроновости

Вчера, 17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 236

Филиппины объявили тендер на закупку пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Филиппины проведут тендер на закупку 159 тыс. тонн фуражной пшеницы, закрытие которого назначено на 18 января.

Поставка зерновой импортеру должна быть осуществлена в апреле-июне т.г. тремя партиями по 53 тыс. тонн каждая.

Напомним, что на предыдущем тендере Филиппины закупили 50 тыс. тонн австралийской пшеницы по цене $202 за тонну FOB с поставкой в январе т.г.

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