Индийские импортеры не спешат заключать новые контракты на закупку пшеницы
В настоящее время индийские импортеры не торопятся заключать контракты на закупку пшеницы с поставкой в марте и в более поздние сроки, поскольку опасаются, что местное правительство в апреле, когда в стране начнется уборка нового урожая, может восстановить действие импортной пошлины на зерновую, сообщает The Economic Times.
Напомним, что в прошлом месяце 10% ввозной тариф был обнулен с целью ограничения роста цен на пшеницу на внутреннем рынке и увеличения предложение зерновой местного производства.
При этом с начала текущего сезона Индия уже импортировала около 2,7 млн. тонн пшеницы, в основном из Украины, Австралии и Франции. Еще 1,2 млн. тонн зерновой будут поставлены в страну до конца февраля. Вместе с тем, импорт пшеницы в декабре составил лишь 300 тыс. тонн, поскольку отгрузки зерновой из отдельных стран задерживались из-за неблагоприятных погодных условий.
Стоит отметить, что ввозимая в страну пшеница в настоящее время имеет более привлекательную цену в сравнении с зерновой местного производства. Так, цена украинской пшеницы с поставкой в индийский порт Тутикорин составляет 1670 рупий за центнер, австралийской – 1740 рупий за центнер, тогда как на внутреннем рынке Индии данный показатель достигает 2124 рупий за центнер.
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