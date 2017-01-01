Агроновости

10:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 122

В Николаевской области существует угроза частичного вымерзания посевов озимых

В ходе опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», аграрии Николаевской области сообщали об угрозе частичного вымерзания посевов озимых культур в регионе.

По словам респондентов, данная ситуация обусловлена отсутствием снежного покрова на полях ввиду оттепели и, в случае наступления сильных морозов, существует большая вероятность вымерзания некоторых посевов озимых. При этом по их словам, речь идет о посевах, на которых всходы не достигли необходимой степени развития для входа в зиму в хорошем состоянии.

Вместе с тем стоит отметить, что по словам большинства аграриев, озимые в области вошли в зиму в хорошем состоянии.

Напомним, что по данным Минагропрода Украины в т. г. озимыми в Николаевской области было засеяно 619 тыс. га.

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