В 2016/17 МГ Парагвай и Уругвай могут собрать рекордные урожаи соевых бобов
Согласно прогнозам Ассоциации экспортеров зерновых и масличных Парагвая (Capeco) в 2016/17 МГ урожай соевых бобов в стране может достичь рекордных 9,3 млн. тонн, что также выше ожиданий аналитиков USDA – 9,17 млн. тонн, сообщает The Soybean & Corn Adviser.
Напомним, что предыдущий максимальный результат валового сбора масличной был достигнут в сезоне-2012/13 и составлял 8,2 млн. тонн.
В текущем МГ фермеры Парагвая отвели под сою 3,32 млн. га, при этом благоприятные погодные условия способствуют получению высокого урожая. В частности, в регионах, где погода была наиболее оптимальной, урожайность масличной может достигнуть 41-43,5 бушель/акр.
Также рекордный валовой сбор соевых бобов ожидается и в Уругвае – на уровне 3,5 млн. тонн. Согласно прогнозу Минсельхоза страны, в 2016/17 МГ фермеры засеют масличной 1,1 млн. га, из которых 831 тыс. га отведено под первый урожай и 271 тыс. га – под второй. Отдельные аналитики ожидают, что посевная площадь культуры может быть еще большей - 1,2-1,3 млн. га. Погодные условия в стране в период развития посевов первого урожая были в целом благоприятными, однако в последние несколько недель в Уругвае наблюдалось выпадение повышенной нормы осадков.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Агрохолдинг «Кернел» во II квартале 2017 ФГ увеличил реализацию подсолнечного масла на 13,1%, зерна - на 15,3%
Вчера, 13:54
-
Аргентина: около 3% от площадей под соевыми бобами останутся незасеянными
12 января, 13:22
-
Бразилия: в 2016/17 МГ урожай соевых бобов может достигнуть 103,5 млн. тонн
9 января, 15:30
-
Аргентина: прогноз посевной площади соевых бобов снижен
6 января, 13:00
-
Аргентина: в 2017 году площадь сева подсолнечника возрастет на 40%
6 января, 10:05
-
Дожди в Аргентине препятствуют завершению сева сои
5 января, 12:00
-
В 2016/17 МГ урожай рапса в Индии существенно возрастет
4 января, 13:50
-
Бразилия: дожди могут затруднить уборку сои
4 января, 11:30
-
Дожди в Аргентине улучшили состояние посевов сои и кукурузы
3 января, 12:50
-
В т.г. урожайность рапса в Калининградской области стала максимальной среди регионов Северо-Западного ФО
30 декабря 2016, 09:46