Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 87

В 2016/17 МГ Парагвай и Уругвай могут собрать рекордные урожаи соевых бобов

Согласно прогнозам Ассоциации экспортеров зерновых и масличных Парагвая (Capeco) в 2016/17 МГ урожай соевых бобов в стране может достичь рекордных 9,3 млн. тонн, что также выше ожиданий аналитиков USDA – 9,17 млн. тонн, сообщает The Soybean & Corn Adviser.

Напомним, что предыдущий максимальный результат валового сбора масличной был достигнут в сезоне-2012/13 и составлял 8,2 млн. тонн.

В текущем МГ фермеры Парагвая отвели под сою 3,32 млн. га, при этом благоприятные погодные условия способствуют получению высокого урожая. В частности, в регионах, где погода была наиболее оптимальной, урожайность масличной может достигнуть 41-43,5 бушель/акр.

Также рекордный валовой сбор соевых бобов ожидается и в Уругвае – на уровне 3,5 млн. тонн. Согласно прогнозу Минсельхоза страны, в 2016/17 МГ фермеры засеют масличной 1,1 млн. га, из которых 831 тыс. га отведено под первый урожай и 271 тыс. га – под второй. Отдельные аналитики ожидают, что посевная площадь культуры может быть еще большей - 1,2-1,3 млн. га. Погодные условия в стране в период развития посевов первого урожая были в целом благоприятными, однако в последние несколько недель в Уругвае наблюдалось выпадение повышенной нормы осадков.

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