Забастовка водителей автотранспорта затрудняет доставку сельхозпродукции в порты юга Бразилии
Начавшаяся 13 января забастовка водителей грузового автотранспорта в бразильском штате Мату-Гроссу затрудняет транспортировку сои и кукурузы по трассе BR-364 в порты на юге страны, сообщает Agrosouth News.
Как уточняется, бастующие требуют повышения оплаты за перевозки, прежде всего, от таких крупных торговых компаний, как Bunge и Archer Daniels Midland. При этом уточняется, что проблемы с доставкой наблюдаются только на указанной трассе, тогда как по другим автодорогах перевозка осуществляется беспрепятственно.
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