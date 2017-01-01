Агроновости

11:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 73

Забастовка водителей автотранспорта затрудняет доставку сельхозпродукции в порты юга Бразилии

Начавшаяся 13 января забастовка водителей грузового автотранспорта в бразильском штате Мату-Гроссу затрудняет транспортировку сои и кукурузы по трассе BR-364 в порты на юге страны, сообщает Agrosouth News.

Как уточняется, бастующие требуют повышения оплаты за перевозки, прежде всего, от таких крупных торговых компаний, как Bunge и Archer Daniels Midland. При этом уточняется, что проблемы с доставкой наблюдаются только на указанной трассе, тогда как по другим автодорогах перевозка осуществляется беспрепятственно.

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