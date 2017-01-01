Агроновости

11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 72

Беларусь запретила ввоз мяса птицы из еще одного воеводства Польши

Беларусь временно ввела запрет на ввоз мяса птицы и продуктов ее переработки из Нижнесилезского воеводства Польши, где был зафиксирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ.

Как уточняется в сообщении, временные ограничения вводятся на ввоз в Беларусь живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, а также мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы.

Отмечается, что все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из данного воеводства Польши отменяется.

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