Агроновости

12:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 30

В 2017 г. производство пальмового масла в Малайзии увеличится на 12%

Согласно прогнозу аналитиков MPOB, в 2017 г. производство пальмового масла в Малайзии увеличится на 12% в сравнении с показателем предыдущего года - до 19,4 млн. тонн, сообщает Reuters.

При этом ожидается, что рост объемов производства продукции позволит в т.г. увеличить экспорт пальмового масла из страны на 11,2% - до 17,85 млн. тонн.

По мнению экспертов, рост производства продукта переработки масличных пальм не окажет заметного давления на цены на фоне увеличения его экспорта.

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