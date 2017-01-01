В Украине в январе-ноябре экспорт сельхозпродукции составил почти $13,5 млрд. – Минагропрод
Украинскими экспортерами в январе-ноябре т.г. было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму $13,567 млрд., что составило 41,5% от всего экспорта страны. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
В частности, по данным Госстата, зерновых культур за отчетный период было экспортировано на сумму $5,4 млрд. (+0,2% к показателя за аналогичный период годом ранее), или 16,5% от общего экспорта.
Кроме того, за 11 месяцев т.г. жиров и масел животного или растительного происхождения на внешние рынки было поставлено на сумму $3,524 млрд. (+21,9%), это 10,8% от общего экспорта, готовых пищевых продуктов – на сумму $2,161 млрд. (-2,6%), что составляет 6,6% от общего экспорта.
Согласно сообщению, импортировано сельскохозяйственной продукции за отчетный период на сумму $3,5 млрд., что составляет 9,9% от всего импорта в Украину.
По результатам января-ноября в Украине сформировано положительное сальдо торговли агропромышленной продукцией в размере $10,1 млрд.
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