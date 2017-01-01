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Вчера, 17:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 240

ЕЭК утвердила порядок выплаты компенсации за нарушение обязательств в сфере господдержки АПК

Коллегия Евразийского экономического союза утвердила порядок выплаты компенсации за нарушение обязательств государств-членов ЕАЭС в сфере господдержки сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Размер компенсации зависит от вида нарушения и равен величине превышения установленного объема поддержки или объему запрещенных субсидий. Она распределяется между государствами ЕАЭС пропорционально стоимостным объемам взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Объемы определяются как сумма взаимных экспортных и импортных операций на основе нескольких подходов» - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в случае применения в отношении конкретной сельхозпродукции запрещенных субсидий компенсация распределяется пропорционально долям государств-членов в общем объеме взаимной торговли данным товаром.

В случае предоставления господдержки сверх разрешенного объема компенсация распределяется пропорционально долям государств-членов в общем объеме торговли сельхозтоварами с государством, нарушившим обязательства.

Расчет распределения компенсации осуществляется на основании официальной статистической информации уполномоченных органов сторон. Решение о размерах и сроках выплаты компенсации принимает совет комиссии.

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