KSG Agro начал поставки зерновых в Оман
Агрохолдинг KSG Agro начал поставки зерновых в Оман. Об этом 18 января сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что в ноябре 2016 г. в Оман была поставлена первая пилотная партия зерна объемом 1 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы - 600 тонн, ячменя - 400 тонн.
По словам генерального директора KSG Agro Сергея Мазина, расширение экспорта сельхозпродукции путем выхода на рынок Ближнего Востока предпринимается с целью диверсификации каналов сбыта, получения валютной выручки, а также повышения маржинальности за счет экспортных операций.
«Выход на рынок сельхозпродукции арабских стран приведет к диверсификации каналов экспорта нашей продукции», - отметил он.
Согласно сообщению, в 2017 г. планируется продолжить поставки зерновых на рынки Ближнего Востока. «В настоящее время идут переговоры с несколькими партнерами, после которых будут подписаны контракты», - добавил гендиректор.
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