Агроновости

09:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Филиппины уточнили объем планируемой закупки пшеницы на тендере

Согласно уточненной информации, на запланированном на 18 января тендере Филиппины планируют закупить 163 тыс. тонн фуражной пшеницы, а не 159 тыс. тонн, как сообщалось ранее.

Поставка зерновой импортеру будет производиться в апреле-июне 2017 г.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий