Агроновости

10:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 117

В 2016 году ключевые страны-экспортеры увеличили отгрузки кукурузы

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам 2016 г. поставки кукурузы на мировой рынок из ключевых стран-экспортеров данной продукции возросли до 126,61 млн. тонн против 113,64 млн. тонн годом ранее.

Как уточняется, увеличение общего показателя обеспечили, главным образом, США, нарастив отгрузки кукурузы на 11,33 млн. тонн в год - до 55,98 млн. тонн. Также активизировала поставки Аргентина – до 24,36 (16,73) млн. тонн, чему способствовала отмена пошлины на экспорт зерновой из страны. Вместе с тем, отгрузки из Бразилии сократились до 21,88 (28,92) млн. тонн вследствие снижения урожая зерновой сафринха в 2016 г. Поставки кукурузы из Украины в 2016 г. сократились до 17,29 (19,05) млн. тонн, тогда как из России возросли до 5,29 (3,7) млн. тонн.

Что касается спроса на зерновую на мировом рынке, то наибольшее увеличение импорта было характерно для Ирана (+2,4 млн. тонн в год), ЮАР (+1,8 млн. тонн) и Мексики (+1,7 млн. тонн), а снижение – для Индонезии (-1,6 млн. тонн), Китая (-0,8 млн. тонн) и Южной Кореи (-0,7 млн. тонн). Также следует отметить поставку 1,62 млн. тонн зерновой в Бразилию, тогда как годом ранее данная страна не закупала кукурузу на внешних рынках.

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