На украинском рынке масличного льна наблюдается рост цен
По сообщениям операторов рынка, в январе на украинском рынке льна наблюдается рост цен спроса. Операторы рынка объясняют данную тенденцию высоким экспортным спросом на масличную вследствие необходимости выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
Украинский подсолнечник продолжает дорожать
Вчера, 17:34
-
В Украине растут цены на соевое масло
Вчера, 15:42
-
В Украине повысились цены спроса на белую горчицу
13 января, 17:34
-
Цены на украинский подсолнечник продолжают повышаться
13 января, 17:26
-
На экспортном рынке соевых бобов в Украине наблюдается рост цен
12 января, 11:30