На украинском рынке масличного льна наблюдается рост цен

11:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 92

По сообщениям операторов рынка, в январе на украинском рынке льна наблюдается рост цен спроса. Операторы рынка объясняют данную тенденцию высоким экспортным спросом на масличную вследствие необходимости выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам.

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